Clamoroso a Nizza: cori dei tifosi contro Sala, le scuse del club

NIZZA (Francia) - Nuovo ed ennesimo episodio increscioso per la Ligue 1 . Protagonisti i tifosi del Nizza : stavolta però non sono i tafferugli a rubare la scena ma i gravissimi cori che offendono la memoria del defunto Emiliano Sala , attaccante argentino ex Nantes (dal 2015 al 2019), morto in un incidente aereo sulla Manica il 21 gennaio 2019. Durante la sfida di ieri sera all' Allianz Riviera tra i padroni di casa e il Saint-Étienne , i tifosi rossoneri della curva " Populaire Sud " hanno intonato, al 9' del primo tempo, un coro da brividi vendicandosi della sconfitta in finale di Coppa di Francia subita qualche giorno fa proprio contro gli acerrimi rivali del Nantes : "È un argentino che non nuota bene, Emiliano sott'acqua". Un coro a dir poco raccapricciante.

Ligue 1, il Nizza batte il Saint-Étienne: decisivo l'ex Roma Kluivert

Il comunicato del Nizza e di Galtier

Il coro del tifo organizzato del Nizza è stato fortemente condannato sui social e sono arrivate le scuse e le prese di distanza da parte della società rossonero, attraverso un comunicato: "Il club non riconosce in alcun modo i suoi valori né quelli dell'intera famiglia rossonera in questa impensabile e abietta provocazione di una minoranza dei suoi tifosi – si legge nel comunicato del club nizzardo su Twitter – diamo tutto il nostro sostegno alla famiglia di Emiliano Sala e ai suoi cari". Durissime e senza mezzi termini le parole dell'allenatore del Nizza, Christophe Galtier, intervenuto in conferenza stampa nel post partita contro il Saint-Étienne, dopo il successo per 4-2 dei suoi: "Chiedo scusa alla famiglia di Emiliano Sala e all'FC Nantes, a nome dei giocatori, dello staff tecnico e medico. Non ho parole per qualificare quello che abbiamo sentito, sono sconvolto. Se questa è la nostra società, siamo nella merda".

Morte Sala, il Cardiff chiede 95 milioni di risarcimento al Nantes

Sconcerto a Nantes

Sotto shock anche il Nantes che ha commentato gli assurdi cori della tifoseria nizzarda con un comunicato: "L'FC Nantes ha scoperto con orrore il tenore delle canzoni di alcuni tifosi dell'OGC Nice e non può che condannare fermamente tali azioni che degradano la memoria di Emiliano Sala. Allo stesso tempo, il club canarino neo campione in Coppa di Francia, ringrazia il Nizza e l'allenatore Galtier "per il loro sostegno e la ferma condanna di tali commenti. L'FC Nantes nel suo insieme sostiene la famiglia di Emiliano e i suoi cari".