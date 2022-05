L'Equipe: "Donnarumma titolare e Navas secondo, il Psg ha scelto"

PARIGI - Dalla prossima stagione non vedremo più l'alternanza in porta come quest'anno perché, secondo L'Equipe, il Psg ha scelto Donnarumma come portiere titolare, declassando Keylor Navas a secondo. Il club ha preso la sua decisione e l'avrebbe già comunicata ai due giocatori. Per Navas ora c'è da capire se accetterà il nuovo ruolo alle spalle di Donnarumma o se cambierà aria, dicendo addio al Paris per trovarsi un'altra squadra. Ha ancora due anni di contratto e una valutazione di 10 milioni di euro. In rosa ci sono anche altri tre portieri: Sergio Rico, Marcin Bulka e Alphonse Areola.