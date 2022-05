Ligue 1, Auxerre-Saint-Étienne 1-1: pari nell'andata dello spareggio

AUXERRE (Francia) - Termina 1-1 il primo round tra Auxerre e Saint-Étienne, valevole per il Barrages, spareggio interdivisionale del calcio francese che vale un posto in Ligue 1 nella prossima stagione. Gli ospiti passano in vantaggio al 15' con un gol capolavoro di Zaydou Youssouf e, dopo aver sprecato diverse palle gol, vengono raggiunti al minuto 87 con un guizzo di Gaetan Perrin. Il pareggio con gol premia, per il momento, i 'Verts' ai quali, nella partita di ritorno in programma domenica 29 maggio, ore 19, allo Stade Geoffroy-Guichard, sarà sufficiente un pareggio a reti bianche per centrare una clamorosa salvezza, insperata fino a poche settimane fa. L'Auxerre invece, se vorrà tornare in Ligue 1 dopo dieci anni, è chiamato all'impresa in trasferta: una vittoria o un pareggio (dal 2-2 in su) permetterebbe ai biancoazzurri di festeggiare il ritorno in massima serie dopo 10 anni.