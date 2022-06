Sergio Ramos, 900 euro per una bistecca placcata oro: l'ira del web

DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Una foto pubblicata da Sergio Ramos su Instagram sta creando scalpore fra i suoi followers: il difensore del Psg ed ex capitano del Real Madrid ha infatti condiviso una storia in cui, assieme alla moglie Pilar Rubio, mangiano una bistecca in oro 24 carati dal prezzo di 900 euro in un ristorante di Dubai. I fan hanno accusato il calciatore spagnolo per questa spesa elevata, accusandolo di "una mancanza di connessione ed empatia con la realtà". Tanti i commenti negativi, fra i quali: "Mezzo paese lavora 50 ore alla settimana per toccare quella cifra", e ancora " in un paese dove il salario minimo è di 1.000 ne hanno ancora abbastanza per un buon vino".