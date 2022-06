Sergio Ramos chiese aiuto per vincere il Pallone d'Oro: gli audio con Rubiales

Gli audio tra Sergio Ramos e Rubiales

“Rubi, buonasera, spero che tu stia bene con tutta la famiglia“. Si apre così l'audio del difensore al numero uno della Federcalcio Spagnola Rubiales. Sergio Ramos poi chiede: “Sai che non ti ho mai chiesto nulla, ma se voglio farlo oggi è perché penso che sia un anno speciale per le prestazioni che ho avuto quest’anno. Vorrei che tu mi aiutassi in ogni modo possibile e utilizzassi i tuoi contatti in UEFA legati al Pallone d’Oro“. Poi il difensore conclude: "Ti ringrazierei per tutta la vita. Non solo per me, ma anche perché penso che il calcio spagnolo lo meriti molto. Ti mando un abbraccio".