Dalla Francia: "Marsiglia-Tudor, è crisi: rapporti tesi con i giocatori"

MARSIGLIA (FRANCIA) - Secondo quanto riportato dalla stampa francese, Igor Tudor rischia già di terminare la sua esperienza in Francia. Secondo i media, infatti, i metodi di allenamento dell'ex Juve e Verona, non graditi da parte della squadra, hanno scatenato una crisi in casa Marsiglia. Tudor rischia di essere messo da parte ancor prima di cominciare.