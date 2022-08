Donnarumma giura amore al Psg: "Mi sento a casa, voglio stare qui a lungo"

PARIGI (FRANCIA) - "Qui mi sento veramente a casa, sto molto bene. Il club è una cosa incredibile, non si può spiegare. Questo il pensiero di Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg fresco vincitore del Trophée des Champions, la Supercoppa francese. L'estremo difensore della formazione parigina, intervistato da Sky Sport, esterna tutto l'amore per la sua squadra, augurandosi di fare la storia con la maglia dei 'Parisiens': "È una famiglia per me, sono contento di stare qui, spero di restare più a lungo possibile e di fare la storia di questa squadra".