Psg show, doppietta Messi: 5-0 sul campo del Clermont

Esordio con successo per il Monaco nella nuova stagione di Ligue 1. Nell'anticipo della prima giornata del massimo campionato francese, la compagine del Principato ha vinto 2-1 in trasferta sul campo dello Strasburgo. Le reti di Diatta al 43' e Diop al 53'. Non basta ai padroni di casa la rete di Diallo al 65. Inizia con un pokerissimo, invece, la Ligue 1 del Psg di Galtier che travolge 5-0 a domicilio il Clermont. A segno Neymar, Hakimi e Marquinhos nel primo tempo, doppietta di Messi nella ripresa (da segnalare il primo gol in rovesciata in carriera per l'argentino). Titolari i due azzurri Donnarumma e Verratti.