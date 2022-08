Ligue 1, il Lilla di Fonseca non va oltre l'1-1 a Nantes

NANTES (Francia) - L'ex tecnico della Roma Paulo Fonseca, dopo il brillante 4-1 ottenuto contro l'Auxerre all'esordio sulla panchina del Lilla non va oltre l'1-1 a Nantes. I padroni di casa, con in campo dal 1' l'italo-francese Corchia e il portiere Lafont, alla Fiorentina nella stagione 2018-19 e protagonista assoluto del match con almeno due super parate, si portano in vantaggio dopo 28' con gol del nigeriano Simon. Gli ospiti premono, ma decisivo è l'avvicendamento tra l'ex Primavera del Milan Djalo ed Ismaily: proprio il neo-entrato brasiliano, a 14' dal termine, evita la sconfitta al Lilla e regala a Fonseca almeno una notte in testa alla classifica del campionato transalpino a quota 4 punti.