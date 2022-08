Ligue 1, Sanchez non basta: il Marsiglia di Tudor si ferma a Brest

BREST (Francia) - Prima frenata per il Marsiglia di Tudor , che non va oltre il pari in casa del Brest. Dopo la bella vittoria al debutto contro il Reims, l'OM segna il passo, facendosi inchiodare sull'1-1. Tavares illude i marsigliesi sbloccando il match nel finale del primo tempo, ma Lees Melou firma il pari e rovina la festa all'ex interista Sanchez , che in apertura di ripresa aveva esordito in Ligue 1 prendendo il posto del "romanista" Under.

In attesa di disputare i playoff di Conference League contro il Maccabi Tel Aviv , il Nizza incappa nel secondo pareggio consecutivo in questo inizio di campionato: finisce 1-1 la sfida tra la i rossoneri e lo Strasburgo , lo stesso risultato della trasferta di settimana scorsa contro il Tolosa . I padroni di casa passano in vantaggio al 35' con il rigore trasformato da Delort , ma al 55' il solito Gameiro riporta il risultato in parita. L'ex Juve Ramsey ha fatto il suo ingresso in campo al 68'. Solo panchina invece per il talento ex Empoli Viti .

Ajaccio e Lens si dividono la posta

Ajaccio e Lens non si fanno male: finisce 0-0 il match dello Stade Francois Coty. I giallorossi spingono sull'acceleratore ma il loro forcing sbatte ripetutamente contro il muro della squadra corsa che conferma le ottime cose viste nella prima giornata al Groupama Stadium di Lione. Primo punto stagionale per i biancorossi; 4 punti invece per il Lens.

Ajaccio-Lens 0-0, tabellino e statistiche

Spettacolo tra Auxerre e Angers

Auxerre e Angers si dividono la posta: finisce 2-2 il match dello Stade de l'Abbé-Deschamps. I padroni di casa, spinti dai loro tifosi, mettono alle corde l'Angers già dalle prime battute e passano in vantaggio al 4' con una bella conclusione di Jeanvier che supera un incolpevole Bernardoni. L'Auxerre sfrutta il momento favorevole e raddoppia al 10' grazie all'autogol di Hountondji. L'Angers non si arrende e accorcia le distanze al 22' con un chirurgico rasoterra di Diony. Nel secondo tempo l'Auxerre rimane in dieci, complice l'espulsione per doppia ammonizione di Sinayoko e l'Angers trova il pareggio. Boufal triangola in area con Salama che si coordina alla perfezione e va a segno con un bel tiro sulla destra: 2-2. Per l'Auxerre, tornato in Ligue 1 dopo 10 anni, è il primo punto in campionato. L'Angers invece pareggia ancora dopo il debutto casalingo, a reti bianche, contro il Nantes.

Auxerre-Angers 2-2, tabellino e statistiche

Clermont, che rimonta!

Dopo la sconfitta all'esordio al Velodrome di Marsiglia, il Reims subisce la rimonta del Clermont: finisce 4-2 per gli ospiti allo Stade Auguste-Delaune. I biancorossi passano in vantaggio al 23' con un calcio di rigore trasformato da Doumbia e raddoppiano, ancora dal dischetto, con Balogun alla mezz'ora esatta del primo tempo. Nella ripresa, il Reims rimane subito in dieci - espulso Agbadou - e il Clermont rientra prepotentemente in partita: Andric segna il gol dell'1-2 su rigore, il terzo del match, e riapre i giochi. Il Reims accusa la stanchezza e gli ospiti trovano il meritato pareggio grazie alla doppietta di Andric, in gol al 62'. Passano dieci minuti e il Clermont completa una clamorosa rimonta con Saracevic che segna, al 72', il gol del 3-2 per gli ospiti. Il Reims crolla definitivamente al minuto 78' quando Bela firma il 4-2 che mette in ginocchio i padroni di casa. Il Reims resta inchiodato a quota zero punti; il Clermont, dopo lo 0-5 subito una settimana fa contro il Psg, ottiene tre punti chiave contro una diretta concorrente per la salvezza.

Stade Reims-Clermont 2-4, tabellino e statistiche

Tolosa corsaro a Troyes

Reduce dal pareggio casalingo contro il Nizza al debutto, il Tolosa conquista i primi 3 punti della sua stagione espugnando lo Stade de l'Aube di Troyes con un convincente 3-0. Gli ospiti passano in vantaggio al 36' grazie a un autogol di Larouci e segnano il gol del raddoppio al 54' con Ratao che supera Gallon con un velenoso rasoterra. Nella ripresa il Tolosa gestisce il risultato e trova anche il gol del 3-0 a 5' dalla fine con Healey. Una vittoria importante per gli uomini di Montanier che salgono a 4 punti. Il Troyes, dopo la sconfitta in trasferta con il Montpellier, inizia la stagione casalinga con una rovinosa caduta.

Troyes-Tolosa 0-3, tabellino e statistiche