Wenger, parole al miele per Ramsey: "Un valore aggiunto per il Nizza"

L'ex tecnico dell'Arsenal elogia il centrocampista gallese ex Juve: "In Italia ha avuto qualche problema con gli infortuni e dobbiamo dargli tempo per tornare al top fisicamente"

22 . 08 . 2022 17:09 1 min RamseyWengerNizza

NIZZA (FRANCIA) - Quello di Aaron Ramsey con il Nizza è stato un ottimo impatto. Subito in gol all'esordio in Ligue 1, l'ex centrocampista della Juve sembra aver ritrovato il sorriso e buone giocate. Le esperienze con bianconeri e Rangers sembrano ormai alle spalle e il gallese vuole cambiare marcia. Wenger elogia Ramsey Arsene Wenger, tecnico che lo ha avuto all'Arsenal, è andato a trovarlo nel ritiro del Nizza e lo ha elogiato: "Aaron porterà un valore aggiunto. In Italia ha avuto qualche problema con gli infortuni e dobbiamo dargli tempo per tornare al top fisicamente. È creativo, sa fare gol perché ha tempismo con gli inserimenti e può aiutare la squadra a crescere. Ha giocato molte partite importanti e penso che possa portare molto alla squadra grazie alla sua esperienza e ambizione". Iscriviti al Fantacampionato Tuttosport League e vinci fantastici premi! Da non perdere Nizza, esordio super per Ramsey Il Nizza presenta Ramsey Tutte le news di Ligue 1

