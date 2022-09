È Tudor il segreto del Marsiglia

Era da tempo, troppo tempo, che a Marsiglia non si sognava in grande. Otto anni, ossia quando nel 2014-15 il maestro Marcelo Bielsa attuò una rivoluzione tattica capace di mantenere i Phoceens in vetta alla classifica dalla 6ª alla 19ª giornata. L’Olympique che oggi fa gomito a gomito con l’odiato Paris Saint Germain in cima alla Ligue 1 è squadra diversa, meno bella da vedersi ma comunque spettacolare e concreta. L’artefice di questa partenza straordinaria è Igor Tudor, che era stato accolto con riserve da una piazza che non lo conosceva e aveva iniziato la sua gestione seminando scontento tra i calciatori, alcuni dei quali non erano per niente a loro agio con i suoi metodi di allenamento. Poi, come sempre, il campo ha parlato, certificando l’ottima campagna acquisti orchestrata da Pablo Longoria. Presidente e allenatore, entrambi passati per la scuola di vita della Juventus, sono le due teste di una creatura dall’enorme potenziale che ha inanellato quattro vittorie di seguito.