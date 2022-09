Lille, Fonseca ringrazia Ounas: 2-1 al Tolosa

Il Montpellier ha battuto per 2-1 lo Strasburgo, in una gara valida per l'ottava giornata della Ligue 1. Per i padroni di casa i gol di Nordin al 17' e Savanier su rigore al 95'. Momentaneo pareggio ospite di Diallo all'85'. In classifica, Montpellier sesto con 12 punti. Stesso risultato nell'altra partita di giornata, con il Lille che vince 2-1 in casa contro il Tolosa. La formazione di Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma, passa avanti al 5' minuto del primo tempo e si fa recuperare al 48' dalla rete di Chaibi ma al 53' è l'ex Napoli Ounas a segnare la rete del definitivo 2-1 e regalare la vittoria ai padroni di casa. Il Lille raggiunge così il Lione al quinto posto con 13 punti mentre il Tolosa resta a metà graduatoria a quota 8.