Messi incorona Mbappé: "Giocatore completo, una bestia"

Lionel Messi ha parlato dei suoi compagni di reparto al Psg, Neymar e Mbappé , in un'intervista concessa a TUND USA. L'argentina ha dichiarato: "Io e Neymar ci conosciamo a memoria, ci siamo divertiti molto a Barcellona: mi sarebbe piaciuto godermi più partite con lui in Spagna, ma la vita ci ha fatti rincontrare qui. Kylian è un giocatore diverso: è una bestia, molto forte nell'uno contro uno e velocissimo. È un giocatore completo, lo sta dimostrando da anni ed è sicuramente uno dei migliori".

Messi e gli obiettivi del Psg

Poi, l'argentino si è soffermato sugli obiettivi del Psg: "L'obiettivo del Psg, lo sanno tutti, è vincere la Champions League. Nella scorsa stagione, l'eliminazione contro il Real Madrid è stata molto difficile da digerire perché avevamo giocato due big match, decisi da dettagli. La stagione in corso è strana, con un Mondiale a metà stagione, ma la Champions resta l'obiettivo principale del Psg. È una competizione complicata da vincere, non sempre vince il migliore. Ci stiamo preparando al meglio per poter affrontare tutte le situazioni ed essere all'altezza” ha spiegato Messi.