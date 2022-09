Brasile, Neymar contro gli haters: "Votare Bolsonaro è democrazia"

BRASILIA (Brasile) - Dopo aver espresso con un video su Tik Tok il suo sostegno a Jair Bolsonaro, presidente brasiliano uscente, in corsa per la rielezione alle presidenziali di domenica, Neymar ha voluto ribattere alle critiche ricevute sui social per il suo sostegno al rappresentante della destra brasiliana. Il giocatore della Seleçao e del Paris Saint-Germain, "reo" di aver ballato al ritmo di un brano che esalta il leader politico, ha espresso su Twitter "disgusto" per coloro che "parlano di democrazia ma poi attaccano chi ha un'opinione diversa dalla loro".