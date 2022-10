Non si ferma il momento negativo del Lione, che apre la decima giornata di Ligue 1 con un pareggio per 1-1 contro il Tolosa. Sblocca la partita Tetè, poi Ratao riprende la squadra di Bosz, sempre più in crisi. In cinque giornate, infatti, il tecnico olandese ha conquistato un solo punto, dopo ben quattro sconfitte di fila. Il Lione sale così a 14 punti in classifica: al momento è al settimo posto distante 5 punti dal terzo posto che vale l'accesso in Champions League.