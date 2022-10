Brutto stop per il Marsiglia di Tudor, che nella decima giornata di Ligue 1 esce sconfitto clamorosamente in casa contro l'Ajaccio, penultimo in classifica. Sblocca la partita Payet al 15', ma poi gli uomini di Tudor subiscono la rimonta prima con la rete di Moussiti-Oko al 25' e poi al 47' grazie a un autogol di Balerdi. Il Marsiglia, secondo, da la possibilità ora al PSG in campo in casa del Reims di portarsi a +5 in testa alla classifica.