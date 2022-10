Lione, Laurent Blanc è il nuovo tecnico: contratto fino al 2024

LIONE (FRANCIA) - Laurent Blanc è il nuovo allenatore del Lione. A comunicarlo è il club francese sul proprio sito ufficiale: "Visti i deludenti risultati ottenuti durante questo inizio di stagione, che rimangono ben al di sotto delle aspettative e degli obiettivi prefissati, l'Olympique Lyonnais informa del licenziamento di Peter Bosz, come allenatore della squadra professionistica". Al suo posto è stato scelto Laurent Blanc, che guiderà il Lione per 2 stagioni, fino al 30 giugno 2024. "Questa decisione - contonua la nota del club - è stata presa all'unanimità dall'intera istituzione per dare alla squadra una dimensione molto ambiziosa per il futuro, sia sulla scena francese che continentale".