Verratti furioso, altro caso Psg: perde la testa e viene portato via di forza!

L'ultimo weekend di campionato è stato poco fortunato sia per la Juve che per il Psg , grande rivale dei bianconeri nel girone di Champions . La squadra di Galtier , in campo sabato, ha ottenuto solo un pari dalla sfida in trasferta contro il Reims : oltre dal deludente risultato, la partita è stata contraddistina da parecchio nervosismo . I parigini infatti si sono più volte lamentati della direzione di gara dell'arbitro Gaillouste che sul finire del primo tempo ha espulso Ramos per proteste. L'espulsione del difensore ha creato scompiglio e Verratti si è avvicinato all'arbitro per chiedere spiegazioni, ma è stato ammonito anche lui.

Verratti furioso con il quarto uomo: "Perché fate i protagonisti?"

La furia di Verratti non si è placata nonostante il giallo e il centrocampista azzurro ha continuato a protestare al rientro negli spogliatoi. In un video che circola sul web si nota Verratti, visibilmente arrabbiato, mentre si avvicina al quarto uomo per chiedere ancora chiarimenti sull'arbitraggio: " Se l'arbitro lo fa apposta in questa maniera, non va bene! Ci alleniamo tutta la settimana per vincere, per farci inc****e così! Perché fate i protagonisti? Come mai?" - queste le parole del numero 6 del Psg che è stato poi portato via di forza da un componente dello staff. Ad accendere ulteriormente il clima ci ha pensato Mbappé che ha invece indirizzato le sue proteste direttamente al direttore di gara.