Van Basten demolisce Neymar: "È un piagnucolone, calciatore sgradevole"

"Piagnucolone", "sgradevole", "provocatore". Questi sono alcuni dei termini utilizzati da Marco van Basten per descrivere l'atteggiamento in campo di Neymar. Dopo lo 0-0 in casa del Reims, un match caratterizzato più dai brutti interventi che dal bel calcio (sette ammonizioni e un'espulsione), l'ex attaccante olandese non ha usato giri di parole e ha fortemente criticato O Ney. Il campione brasiliano, entrato in campo al 57' al posto di Soler, non è riuscito a scardinare la retroguardia avversaria ed è apparso piuttosto nervoso, così come altri compagni. Su tutti Sergio Ramos che, nel giro di pochi secondi, si è visto estrarre due gialli per una parolaccia rivolta al direttore di gara Pierre Gaillouste.