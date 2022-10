Psg, Mbappé smentisce tutto: "Mai pensato di andarmene"

PARIGI (Francia) - Il Paris Saint-Germain si è ripreso in solitaria la testa della Ligue 1 dopo il successo per 1-0 contro il Marsiglia, a fine partita riflettori puntati su Kylian Mbappé dopo i rumors dell'ultima settimana che lo vedavano in rottura con il club. La stella francese ha commentato così la situazione: "Sono molto contento al Psg. Non ho mai chiesto di partire a gennaio, non ho capito come sia uscita questa notizia. Sono rimasto sorpreso come tutti. Ci sono persone che potrebbero pensare che io sia coinvolto in questo, ma non è così - aggiunge - Sono un giocatore di calcio e la cosa più importante per me è giocare. Se sono arrabbiato con il Psg? No, per niente, qui sono molto felice, non ho capito come sia uscita questa notizia il giorno della partita (di Champions, ndr) contro il Benfica. Non sono coinvolto, nè da vicino nè da lontano, in queste voci. Sono rimasto sorpreso come tutti gli altri".