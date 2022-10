Jimmy Butler esulta al gol di Neymar durante un massaggio. E il brasiliano risponde così sui social...

MIAMI (Stati Uniti) - Tra i tanti fan vip di Neymar c'è la stella dei Miami Heat Jimmy Butler che ha mostrato via social il suo sostegno ed entusiasmo nell'ultima prestazione del brasiliano. Neymar è stato il match-winner dell'importante successo del Paris Saint-Germain contro il Marsiglia, match che Butler non si è voluto perdere: su Instagram l'ex Chicago si è fatto filmare mentre (durante un massaggio) esulta alla rete dell'ex Barcellona. Neymar ha visto la storia Instagram della stella Nba e l'ha ripostata ringraziando l'amico con un "Let's go bro" più l'emoji che ride con applauso vista la situazione in cui si trovava Butler.