Psg e Messi, Al Khelaifi sotto accusa: "Trasferimento illegale"

PARIGI (Francia) - Non c'è pace in casa Psg che dopo le voci sul possibile addio di Mbappé (smentite dallo stesso numero 7) si ritrova al centro del caso Leo Messi. L'acquisto della Pulce da parte del club parigino è infatti finito davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La denuncia sull'operazione di mercato è partita da un gruppo di soci blaugrana sul tema delle regole del fair play finanziario. La Pulce è passata dalla Liga alla Ligue 1, i catalani non potevano rispettare i parametri richiresti dall'Uefa, in un campionato dove le regole a livello economico sono totalmente diverse rispetto alla Spagna. Per questo i denuncianti chiedono che il Paris Saint-Germain venga sanzionato e che vengano apportate alcune modifiche alle regole del calcio in modo che lo stesso episodio non si possa verificare in futuro e affinchè tutte le leghe europee siano governate al loro interno dallo stesso fair play finanziario.