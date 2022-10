Ajaccio-Psg, l'idea geniale dei tifosi per un autografo di Mbappé

Mbappé, la trovata geniale per un suo autografo dopo Ajaccio-Psg

Come si può vedere in un video postato su Twitter da Le Parisien, alcuni supporter del club corso, bloccati in cima alle tribune dello stadio François-Coty mentre Mbappé usciva dallo spogliatoio per salire sul pullman del Psg, hanno avuto un autentico colpo di genio: annodare le sciarpe tra loro, e con esse una penna, in modo tale da poterle issare su una volta che il fuoriclasse francese - di origine camerunense ed algerina - le avesse autografate. Il calciatore, sorpreso e divertito dall'idea originale, si è prestato di buon grado, salutando poi i giovani fan con tanto di foto-ricordo.