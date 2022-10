Ligue 1, Marsiglia ko 1-0: Tudor fallisce l'assalto al 3° posto

MARSIGLIA (Francia) - Nella 12ª giornata di Ligue 1 il Marsiglia di Tudor perde contro il Lens tra le mura casalinghe del Velodrome. I padroni di casa dominano il primo tempo e nei primi 45' sfiorano il vantaggio più volte con Veretout (26'), Harit (31') e Clauss (45'), mentre il Lens recrimina in maniera veemente contro il direttore di gara Millot per un rigore non concesso a Fofana al 20'. Dopo 9' di recupero nel primo tempo, per via degli infortuni in rapida successione di Pape Gueye e Frankowski, la ripresa inizia con una grande occasione proprio per il Lens, con lo stesso Fofana che si divora il vantaggio. In una partita combattuta a viso aperto da entrambe le squadre il gol decisivo arriva al 78', con David Costa che gela il pubblico di casa regalando il successo alla formazione di Haise. Con questa sconfitta il Marsiglia non solo fallisce l'assalto al 3° posto in classifica, ma rischia anche di subire il sorpasso del Rennes e del Monaco, impegnati rispettivamente contro Angers e Lille domani pomeriggio.