Tudor e il dito del giornalista: "Hai sbagliato tu", la reazione del tecnico

MARSIGLIA (Francia) - "Nervoso? No, arrabbiato. Fa parte dello sport, a volte la squadra che non merita vince, oggi è accaduto questo. Ho detto ai miei giocatori di essere orgogliosi per come hanno giocato e di tenere la testa alta". Al termine del match perso in casa con il Lens a causa del gol del giovane portoghese David Costa al 78', l'allenatore dell'Olympique Marsiglia Igor Tudor si presenta in zona mista per affrontare l'analisi della partita. A questo punto, però, avviene uno spiacevole fuori programma...