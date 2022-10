Paura a Tolosa, chiave inglese in campo: la spiegazione è clamorosa!

TOLOSA (Francia) - Singolare episodio nel match di Ligue 1 tra Tolosa e Strasburgo, valido per l'11° turno e terminato in parità sul 2-2. Attimi di paura allo Stadium Municipal quando, nel secondo tempo, il direttore di gara Stinat ha rinvenuto sul terreno di gioco una chiave inglese. Inizialmente si è subito pensato ad un lancio dagli spalti da parte di qualche tifoso, ma il club di casa è intervenuto con un tweet per spiegare la propria versione su quanto accaduto in campo. "Per quanto riguarda la chiave, non è stata lanciata. È caduto dalla tasca di un giardiniere durante l'intervallo e in seguito è stato ritrovato sul prato", questa la giustificazione dei biancoviola.