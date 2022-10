Il Psg avvisa la Juve: poker al Troyes. Tudor beffato nel recupero

PARIGI (Francia) - Sofferta vittoria per 4-3 del Psg, che al Parc de Princes batte il Troyes nel 13° turno della Ligue 1. Ospiti due volte avanti con Baldé (3' e 52'), parigini bravi a ribaltarla con un poker messo a segno da Soler (24') e dal trio delle meraviglie Messi (55'), Neymar (62') e Mbappé (77', su rigore). Nei minuti finali (88') il 3° gol degli ospiti firmato da Palaversa, ma non basta. La formazione di Galtier - che mercoledì sarà ospite della Juventus nell'ultima giornata dei gironi di Champions League - allunga in vetta alla classifica a quota 35 punti, mentre la compagine allenata da Irles resta ferma a 13. Pareggio del Marsiglia sul campo dello Strasburgo: la formazione di Tudor, dopo tre sconfitte di fila in campionato, non riesce a ritrovare la vittoria nonostante il doppio vantaggio nel primo tempo con le reti di Dieng e Kabore. I padroni di casa riescono a rimontare e pareggiare grazie al gol di Mothiba al 76' e al definitivo 2-2 di Gameiro al 94'.