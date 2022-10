Il Lione vince ancora: Blanc batte Fonseca. Lorient ko con il Nizza

LIONE (Francia ) - Secondo successo consecutivo per il Lione di Laurent Blanc che supera, nel 13° turno di Ligue 1, il Lilla di Paulo Fonseca per 1-0. L'ex tecnico della Francia, alla sua terza panchina con l'OL conquista tre punti che rilanciano la sua formazione in classifica per rincorrere la zona Europa: decisiva la rete di Lacazette ad un quarto d'ora dal termine. Tra le inseguitrici del Psg cade solo il Lorient che si fa ribaltare in casa per 2-1 dal Nizza dell'ex Juve Ramsey scendendo al 4° posto. Arancioneri avanti con Ouattara nel primo tempo, ma ripresi e rimontati dai rossoneri che si portano a casa il successo con le reti di Atal e Laborde.