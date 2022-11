Ligue 1, il Lens continua a sognare: batte l'Angers e va a -2 dal Psg

AJACCIO (Francia) - Successo interno in rimonta per 4-2 dell'Ajaccio, contro lo Strasburgo, nel 14° turno della Ligue 1. Ospiti avanti di due reti con Bellegarde e Gameiro, poi la veemente reazione dei padroni di casa, che calano il poker con Belaili (doppietta, entrambi su rigore), El Idrissy e Nouri. Con questa vittoria l'Ajaccio si porta a 11 punti in campionato, mentre lo Strasburgo resta fermo a quota 10. La formazione di Pantaloni lascia dunque l'ultimo posto in classifica, dove rimane invece fermo l'Angers, battuto 2-1 dal Lens di Haise. I giallorossi si confermano al 2° posto con 33 punti grazie ai gol di Wesley Said (21') e Facundo Medina (51') e si portano temporaneamente a -2 dal Paris Saint-Germain capolista, impegnato domani sul campo del Lorient (4°).