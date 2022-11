Lacazette evita il ko nella festa per Benzema: 1-1 tra Lione e Nizza

LIONE (FRANCIA) - Doveva essere una festa totale per il Lione, ma lo è stata solo per metà. Di sicuro ha potuto gioire per il pareggio per 1-1 ottenuto in extremis contro il Nizza grazie a Lacazette, ma al Parc Olympique Lyonnais doe tutti erano pronti a festeggiare con una vittoria i 35 dei "Bad Gones", il più vecchio gruppo organizzato della tifoseria del Lione (meravigliosa la scenografia proposta per l'occasione, con un sipario gigantesco che si è aperto prima della gara), e la presenza di un ospite speciale come l'ex Karim Benzema, con tanto di Pallone d'Oro al seguito.