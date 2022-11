L'ex Udinese Fofana trascina il Lens a -2 dal Psg. Vince il Rennes di Theate

LENS (Francia) - I gol di Wesley Said all'ora esatta di gioco e dell'ex Udinese Seko Fofana otto minuti più tardi permettono al Lens di rimediare alla sfortunata autorete di Abdul Samed al 39', battere 2-1 il Clermont e portarsi al secondo posto a quota 36 punti dopo 15 partite di Ligue 1, a -2 dalla capolista Psg, che ha però una gara in meno. Con il medesimo risultato, il Rennes - che schiera la vecchia conoscenza del Bologna Arthur Theate al centro della difesa dal 1' - liquida il Tolosa tra le mura amiche e mette al sicuro la terza piazza a 31, quattro in più dell'Olympique Marsiglia, impegnato domani nel Principato contro il Monaco. Al Roazhon Park apre Bourigeaud al 25', pareggio ospite di Dallinga al 55' e controrisposta decisiva di Kalimuendo soltanto tre giri di lancetta dopo.