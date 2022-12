Verratti rinnova con il Psg fino al 2026: il comunicato ufficiale

PARIGI (Francia) - E' ufficiale: Marco Verratti ha rinnovato fino al 2026 con il Psg. Continua dunque la storia tra l'azzurro e Parigi, iniziata nel 2012 e che ha permesso al centrocampista abruzzese di diventare il giocatore più vincente della storia del club. Sotto al Torre Eiffel, Verratti ha conquistato 29 trofei di cui 8 campionati francesi, un vero record. In 10 stagioni ha disputato 398 partite ufficiali, dato che lo rende il secondo giocatore con più presenze nella storia dei parigini dietro Jean-Marc Pilorget a uota 435, ma ora destinato ad essere superato con il nuovo accordo ottenuto alla fine di questo 2022. Questo l'annuncio del Psg arrivato a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida allo Strasburgo, match di ritorno in campo della Ligue 1 dopo la sosta Mondiale: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Marco Verratti per altre due stagioni. Il nazionale italiano è ora legato al club della capitale fino al 30 giugno 2026".

Verratti: "Orgoglioso di prolungare con il Psg"

"Mi dà grande orgoglio prolungare il mio contratto con il Paris Saint-Germain. Sono arrivato a Parigi più di 10 anni fa, in questa città che considero la mia seconda casa. Ho sempre ricevuto molto sostegno dal club e dai tifosi da quando ho iniziato e ne sono molto grato. Era ovvio per me che la mia storia avrebbe continuato a essere scritta qui. Spero di vincere molti altri trofei con la maglia dei rossoblù", queste le prime parole di Marco Verratti dopo il rinnovo. Il presidente Al-Khelaifi aggiunge: "Siamo così felici di vedere Marco Verratti continuare la sua incredibile carriera al Paris Saint-Germain. Marco è stato una figura così centrale nel plasmare la storia e il successo del Paris Saint-Germain negli ultimi 10 anni, pur essendo uno dei migliori giocatori della sua generazione. Il rinnovo di Marco testimonia la continua crescita e le grandi ambizioni del nostro club ed è una notizia fantastica per il Paris Saint-Germain e per i nostri tifosi".