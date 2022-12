Mbappé sulla finale: "Non digerirò mai la sconfitta. I loro festeggiamenti? Cose futili"

PARIGI (Francia) - Kylian Mbappé, attaccante del Psg e della Francia, dopo la partita vinta in campionato contro lo Strasburgo grazie ad un suo gol su rigore al 95', ha parlato con la stampa francese a proposito della finale persa ai Mondiali contro l'Argentina: "Ho chiacchierato con Messi dopo la partita, mi sono congratulato, perché è stata la ricerca di una vita per lui. Anche per me, ma ho fallito. I festeggiamenti dell'Argentina? Non sono un mio problema. Non bisogna sprecare energie in cose così futili, l'importante per me è dare il meglio di me stesso e per la società. Aspetteremo il ritorno di Leo per ricominciare a vincere partite e segnare gol".