Ben Seghir incanta ma non segna, decide Golovin. Crolla il Lione, bene il Lorient di Mannone

MONACO - Il bellissimo gol dell'ex obiettivo della Juventus Aleksandr Golovin - protagonista al 54' di una sassata dal limite che s'infila sotto al sette - permette al Monaco di battere di misura il Brest e portarsi provvisoriamente al terzo posto della classifica di Ligue 1 con 33 punti - tanti quanti quelli conquistati dall'Olympique Marsiglia di Igor Tudor, ex difensore bianconero e membro dello staff di Pirlo, ma con una gara in più (17 contro 16). Luci e ombre per il 17enne talento Ben Sighir, reduce dalla doppietta all'Auxerre, che sciupa due grandi chance prima di far posto a Boadu al 79'.