Senza Messi Psg schiantato a Lens! 3-1 e -4, Ligue 1 riaperta

Notte indimenticabile a Lens, dove era in programma il big match di giornata di questo inizio 2023 di Ligue 1: ospiti della seconda in classifica il Psg delle stelle, capolista a +7 proprio sull'inseguitrice e avversario di giornata. Ma i parigini, nonostante la presenza in campo di Mbappé e Hakimi grandi protagonisti al Mondiale e di Verratti in regia, sono stati travolti dai rivali rosso e oro: 3-1 il risultato finale, con un grandissimo Fofana - ex Udinese - a trascinare il Lens a una vittoria pesantissima (nonché prima sconfitta stagionale per Ramos e compagni) che riapre i giochi in campionato portando l'inseguitrice del Paris a 40 punti e a sole quattro lunghezze dalla vetta. Molto più staccata, a 33, la coppia Monaco e Lione con quest'ultimo con una partita da recuperare.