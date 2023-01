Tudor non si ferma: 2-1 contro il Montpellier, terza vittoria di fila

Il Marsiglia resta ben saldo al terzo posto in Ligue 1. La squadra di Tudor, nel match valevole per la 17ª giornata del campionato francese, si è imposta in casa del Montpellier per 2-1 raggiungendo così la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Tolosa, Monaco e Lione. I ragazzi dell'ex Juventus hanno sbloccato il match al 44’ con la rete di Tavares (poi espulso all'87'), raddoppiando grazie all’autogol di Esteve al 61’. Brivido finale al 91', quando Savanier accorcia le distanze su rigore. Il Marsiglia resta così nella scia del Lens, secondo in classifica a 40 punti dopo il clamoroso successo contro il Psg.