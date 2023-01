Coppa di Francia, Soler salva il Psg. Fuori il Montpellier, l'Angers passa ai rigori

Châteauroux (Francia) - Dopo il vantaggio del giovane Ekitike al 13', vanificato da Ntolla al 37', è il gol di Carlos Soler a 12' dal triplice fischio finale a permettere al Paris Saint-Germain di imporsi allo Stade Gaston Petit di Châteauroux, contro la modesta formazione locale, attualmente in zona retrocessione nella terza divisione francese, e di qualificarsi per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Di Bernat al 91' il definitivo 3-1. Galtier non convoca neppure Messi, Mbappé e Neymar, oltre a Verratti e Donnarumma, e si affida a Navas, Marquinhos e Sarabia, ma il risultato di 1-1 al termine del primo tempo lo costringe a mettere mano alla panchina nel corso della ripresa, quando chiama in causa Fabian Ruiz e Sergio Ramos, con l'ex Napoli protagonista di una buona prestazione e un assist.