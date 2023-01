Sanchez e Veretout lanciano Tudor: il Marsiglia vince la 6ª di fila in Ligue 1

MARSIGLIA (Francia) - Non si ferma la marcia dell'Olympique Marsiglia dell'ex difensore e collaboratore di Pirlo alla Juventus Igor Tudor: il 3-1 inflitto stasera al Lorient tra le mura amiche del Vélodrome, infatti, vale la sesta vittoria consecutiva in Ligue 1 e il terzo posto della classifica con 42 punti in 19 partite, a -2 dal Lens secondo e -5 dal Psg capolista, che ha però una gara in meno. Ospiti in vantaggio al 29' con Moffi, poi l'ex Roma Under regala - al 38' - l'1-1 a Kolasinac. Il club della Costa Azzurra, con Malinovskyi in campo dal primo minuto e sostituito da Payet al 66', si costruiscono il successo nella ripresa grazie a due vecchi protagonisti del nostro campionato: il sorpasso lo firma Alexis Sanchez, in Italia con Udinese ed Inter, al 53', quindi, Veretout - che come il turco ha vestito la maglia giallorossa - fa calare il sipario sulla sfida 6' più tardi.