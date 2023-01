Ligue 1, impresa Rennes: battuto il Psg di Mbappé, Messi e Neymar!

RENNES (FRANCIA) - Una partita interrotta dall'arbitro per lancio di fumogeni, un clamoroso 7-1: è successo davvero di tutto nella 19ª giornata di Ligue 1 . Il Psg incassa la seconda sconfitta stagionale e ora sono solo tre i punti di distanza dal Lens secondo. Dopo il ko proprio contro la squadra di Haise di due turni fa, la formazione di Galtier cade in casa del Rennes. A decidere l'incontro è la rete al 65' di Traore. Con questa grandissima impresa, i ragazzi di Genesio agganciano il Monaco al quarto posto con 37 punti in classifica.

Ad aprire la domenica di calcio francese è stato il Lille che ha rifilato un netto 5-1 al Troyes: doppiette di Bayo e David e gol di Virginius per la squadra dell'ex Napoli Ounas, costretto ad abbandonare il campo in barella all'ottavo minuto per infortunio. Di Balde il gol della bandiera degli ospiti. Goleada anche per il Monaco che strapazza l'Ajaccio con un clamoroso 7-1 e sale al quarto posto in classifica. Tripletta di Ben Yedder e doppietta di Embolo dopo il doppio colpo nel giro di 6' firmato Disasi-Diatta. Di Belaili la rete del momentaneo 2-1.

Vittorie esterne per Clermont e Nantes, con i primi che passano 2-1 sul campo dell'Angers grazie alle reti di Rashani e Neto Borges (di Boufal la marcatura che ha ridotto le distanze), mentre i secondi espugnano il campo del Montpellier con un perentorio 3-0 firmato Girotto, Mostafa Mohamed e Blas. A fare notizia, più che il risultato è però quanto accaduto durante la sfida: contestazione della tifoseria di casa che si è scagliata contro i calciatori e la società mostrando alcuni striscioni offensivi e omofobi: "Una prestazione degna di una squadra di m****", "Andate a farvi fot****" e "Squadra di f****". Ma non è finita qui, perché a causa del lancio di alcuni fumogeni in campo, l'arbitro della sfida, Thomas Leonard, al 17' è stato costretto a sospendere la gara per circa 10'. 0-0 tra Reims e Nizza, mentre non vanno oltre l'1-1 Tolosa e Brest: passano nel primo tempo gli ospiti con Moune, ma nella ripresa ci pensa Aboukhlal a ristabilire l'equilibrio.

