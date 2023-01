Psg, Mbappé come Dibu Martinez: il gestaccio virale sui social

PARIGI - Kylian Mbappé è stato registrato mentre imitava il controverso gesto di Emiliano 'Dibu' Martínez dopo aver ricevuto il 'Guanto d'oro' come miglior portiere della Coppa del Mondo di Qatar 2022. Il gesto di Mbappé è stato immortalato all'uscita dal campo di allenamento del Paris Saint-Germain ed è diventato rapidamente virale sui social. Dopo il Mondiale perso contro l'Argentina, all'attaccante del PSG era stato chiesto un commento proprio sull'esultanza dell'estremo difensore dell'Aston Villa: "L'esultanza non è un mio problema. Non devi sprecare energie per cose inutili". Martinez fu uno dei primi a consolare Mbappé dopo il termine della finale dei Mondiali per poi prenderlo in giro sul pulman durante la parata tenendo in mano un bambolotto con sopra la faccia della stella francese