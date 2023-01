Mbappè show, 5 gol nel 7-0 Psg: ora supersfida al Marsiglia di Tudor in Coppa

LENS (Francia) - Con 5 gol (e un assist) di Mbappé e i sigilli di Neymar e Soler il Paris Saint-Germain travolge 7-0 il Pays de Cassel, club di sesta divisione francese, l'equivalente della nostra Promozione, e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa di Francia, dove ad attenderla c'è l'Olympique Marsiglia dell'ex Juventus Igor Tudor . Per il giovane talento scuola Monaco non solo una delle triplette più veloci della storia del calcio (in appena 11'): il momentaneo 3-0 è la rete numero 1.500 dall'avvento della proprietà Al-Khelaifi.

Coppa di Francia, Psg e Mbappé scatenati

Si gioca a Lens, in quanto il campetto dell'avversaria di turno non è omologato. Messi, Donnarumma e Verratti fuori dai convocati di Galtier, in campo dal 1' ci sono Keylor Navas, Sergio Ramos, Renato Sanches, Neymar Jr e Kylian Mbappé. Proprio i due fuoriclasse sono i protagonisti delle prime cinque reti: apre il francese al 29', che regala il raddoppio al brasiliano al 33', prima di rimettersi in proprio al 34' e al 40'. Neymar si 'sdebita' del precedente favore servendogli l'assist del poker al 56', poi si ripete in occasione del 6-0 di Soler al 64'. Entrano Hakimi e Fabian Ruiz e dai piedi del marocchino ex Inter al 79' nasce il definitivo 7-0, per la quinta volta firmato Mbappé.