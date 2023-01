Ligue 1, il Lorient batte 2-1 il Rennes: decidono Talbi e Le Bris

LORIENT (FRANCIA) - Il Lorient si aggiudica l'anticipo della 20ª giornata di Ligue 1 battendo 2-1 il Rennes grazie alle reti di Talbi e Le Bris e vola a due punti proprio dalla squadra di Genesio , quinta in classifica che, dopo la vittoria contro il Psg, incassa un pesante ko, il terzo nelle ultime cinque di campionato. Serve a poco la rete di Tait nella ripresa.

Classifica Ligue 1

Lorient-Rennes 2-1: la cronaca della partita

Parte forte il Rennes che, dopo appena 120", va vicino al gol con Doue, bravo a concludere a rete dopo una bella azione personale sfiorando il palo. Alla prima vera occasione, però, il Lorient passa avanti con il colpo di testa di Talbi su calcio d'angolo battuto da La Fee. Subito dopo gli ospiti sprecano una ghiotta occasione con Wooh. Passato il pericolo, i padroni di casa raddoppiano alla mezz'ora con uno splendido tiro al sette di Le Bris andando anche a un passo dal tris con Kone poco prima del duplice fischio. Poi, a inizio ripresa, va in gol con Ponceau ma il guardalinee ravvede una posizione di fuorigioco e annulla. Graziato dagli avversari, al 73' il Rennes torna in gara e accorcia le distanze con Tait. Non basta però: vince il Lorient 2-1.

Lorient-Rennes 2-1: tabellino e statistiche