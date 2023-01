Ligue 1, Psg beffato all'ultimo: Neymar non basta, espulso Verratti

Al Psg non basta un gol di Neymar al 51' minuto di gioco per battere il Reims nel 20° turno di Ligue 1 e allungare in testa alla classifica del massimo campionato francese. I parigini, infatti, in inferiorità numerica per l'espulsione di Verratti al 59', si sono fatti recuperare all'ultimo minuto, al 96', dalla rete di Balogun per il definitivo 1-1. Il Psg resta così pimo con 48 punti,a + 3 dal Lens secondo.