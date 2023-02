Ligue 1, Tudor mostra alla Juve come si fa: 2-0 al Nantes. Psg vince, ma Mbappé ko

TORINO - Il Marsiglia di Igor Tudor vince 2-0 in casa del Nantes nella 21esima giornata della Ligue 1 e si porta a quota 46 punti. L'autogol di Joao Victor, al 57esimo e la rete del nuovo acquisto Ounahi nei minuti di recupero condannano alla sconfitta interna il prossimo avversario della Juventus in Europa League . Vincono nettamente Reims (4-2 al Lorient con tripletta di Balogun) e Tolosa (4-1 al Troyes), di misura l'Ajaccio che si vince 1-2 sul campo del fanalino di coda Angers e conquista tre punti importanti per la salvezza. Finisce senza reti, invece, Lille-Clermont.

Psg, paura per Mbappé

Vince in trasferta il Paris Saint-Germain, che batte 3-1 il Montpellier e puntella la testa della classifica della Ligue 1, complice anche la sconfitta interna del Lens ad opera del Nizza (0-1, rete di Laborde). La squadra parigina, che nei primi 20' ha fallito un penalty (due volte) con Mbappé, poi costretto ad uscire per un problema fisico (Psg in ansia visto che mancano 13 giorni all'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco), si è vista annullare due gol con Messi e Hakimi dopo l'intervento del Var. Poi al 55' è riuscita a passare avanti con Fabian Ruiz, raddoppiando al 72' con Messi. Tris nel finale con Zaire-Emery dopo l'1-2 della squadra di Nordin per i padroni di casa. A chiudere il turno di Ligue 1, vincono anche Monaco (2-1 all'Auxerre) e Rennes (3-0 allo Strasburgo). Pari senza reti tra Lione e Brest.