PSG, Mbappè salterà l'andata di Champions

Brutte notizie in casa PSG: dopo la vittoria per 3-1 in casa del Montpellier, Galtier perde per infortunio Kylian Mbappè. Una serata storta per il talento francese che, dopo aver sbagliato un rigore per due volte, si è infortunato riportando una lesione alla coscia sinistra a livello del bicipite femorale. Per lui si parla di uno stop di almeno tre settimane: Mbappè sarà così costretto a saltare l'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Sotto osservazione anche Sergio Ramos, uscito anche lui per infortunio al 30° del primo tempo.