Ligue 1, colpo Nizza: battuto il Marsiglia di Tudor

MARSIGLIA (Francia) - Si conclude la 22ª giornata della Ligue 1 con il colpo del Nizza. I rossoneri conquistano il 3° successo consecutivo vincendo per 3-1 sul campo dell'Olympique Marsiglia 2° in classifica, facendo anche un favore al Paris Saint-Germain che allunga a 8 punti il vantaggio (54 a 46) sui ragazzi di Tudor. Match subito indirizzato dagli ospiti che in 6' piazzano un letale 1-2: gol di Diop a 38' e di Laborde al 44' per il 2-0. Vana la rete dell'ex Atalanta Malinovsky al 60' visto che poi all'86' Brahimi chiude i conti per il 3-1 finale.. Invece il Monaco vince a casa del Clermont per 2-0 e rosicchia punti al Lens salvato dal gol di Gradit all'83 per l'1-1 a casa del Brest: i monegaschi si postano quindi a 44 punti (4°) a -2 dal Lens 3°.