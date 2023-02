Bufera Neymar, vicini di casa infuriati: interviene anche il sindaco

PARIGi (Francia) - Neymar è finito ancora una volta al centro dell'attenzione per fatti non inerenti al campo, questa volta a lamentarsi sono stati i vicini di casa. Stando al quotidiano francese "Le Parisien" la stella brasiliana del Paris Saint-Germain non riesce proprio a rinunciare a festeggiare e questa volta il vicinato, con l'appoggio del sindaco di Bougival Luc Wattelle, ha alzato la voce. Neymar è solito tenere feste che finiscono a notte inoltrata se non all'alba disturbando la comunità di Bougival, ad esempio in occasione del suo compleanno il vicinato, spazientito per la musica latina a massimo volume nel cuore della notte, ha chiamato la polizia locale e pure Nazionale per far fermare il party. Il sindaco Wattelle non ci è andato leggero: "È irrispettoso, un individuo che non rispetta gli altri abitanti. Visto quel che guadagna se ne frega altamente di pagare 135 euro, ma prima o poi trasmetteremo un dossier in Procura per disturbo ripetuto dell'ordine pubblico".