Polveriera Psg: “lite Neymar-Campos e Marquinhos contro Donnarumma negli spogliatoi”

Grande tensione in casa Psg dopo la sconfitta in Ligue 1 contro il Monaco . Come riporta L'Equipe, ci sarebbero state discussioni accese tra i parigini negli spogliatoi del Luis II al termine del ko contro i monegaschi. Luis Campos ha parlato animatamente ai giocatori rimproverando poca aggressività in campo e Neymar e Marquinhos avrebbero risposto a tono al dirigente.

Psg, lite tra Marquinhos e Donnarumma

Sempre per il quotidiano francese, inoltre, il brasiliano avrebbe 'litigato' anche con Donnarrumma. Il motivo? Il centrale, capitano del Psg, aveva chiesto all'azzurro di non salutare, a fine partita, i tifosi parigini presenti a Monaco ma il portiere invece si è avvicinato alla curva ospiti salutando i sostenitori, che prima avevano intonato cori rimproverando lo scarso impegno di tutta la squadra. Il clima in casa Psg sembra molto teso. Non il modo migliore per avvicinarsi alla partita contro il Bayern Monaco per gli ottavi di finale di Champions League.