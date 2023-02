Nantes, messaggio alla Juve: col Lorient la 2ª vittoria di fila in Ligue 1

Nantes-Lorient, tabellino e statistiche

Ligue 1: ok Lione, Tolosa, Lilla, Montpellier e Reims

Il Lens quarto in classifica cade contro il Lione: decidono Lacazette al 23' e Cherki al 64', in mezzo il momentaneo pari di Machado (39'). Il Tolosa batte 3-1 il Rennes dell'ex Bologna Theate con gol di Ratao (27'), Aboukhlal (28') e Dallinga (37'), prima dell'ininfluente autorete di Rouault (55'), mentre la doppietta di David (23' su rigore e 28') permette al Lilla di Weah jr e Ounas (out per infortunio) di sbrigare la pratica Strasburgo. Vincono anche il Montpellier dell'ex Juve Mavididi (ai box per guai fisici) - 3-0 al Brest con autogol di Herelle (4'), rigore di Savanier (17') e Wahi (54') - e il Reims, che rifila un poker al malcapitato Troyes (Munetsi al 10', Maolida al 44', Balogun al 50' e Cajuste all'82'). Chiude il quadro l'1-1 tra l'Angers di Ghoulam e l'Auxerre di Ionut Radu e M'Baye Niang (con quest'ultimo ancora assente): padroni di casa avanti grazie alla sfortunata autorete di Raveloson, pari ospite dagli undici metri con Abline al 22'.

Lione-Lens, tabellino e statistiche

Tolosa-Rennes, tabellino e statistiche

Lilla-Strasburgo, tabellino e statistiche

Montpellier-Brest, tabellino e statistiche

Reims-Troyes, tabellino e statistiche

Angers-Auxerre, tabellino e statistiche